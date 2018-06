Horb a. N. Feuerwehrzentrum: Hämmern bis zur letzten Sekunde

Einziger Luxus ist die reine Größe

Zu sehen bekommen wird man ein echtes Hightech-Feuerwehrhaus. Das 100 Meter lange, in L-Form angelegte Zentrum, in dem die Bundeswehr in den Anfangszeiten ihre Panzer geparkt hat, erfüllt neueste Standards – allerdings ohne echten Luxus, betont Rosenberger: "Alles, was da ist, wird auch wirklich benötigt. Der einzige Luxus ist die reine Größe."

Vor allem die ist im Gegensatz zu den beengten Verhältnissen am bald ausgedienten Standort an der Florianstraße, wo es keine Möglichkeiten mehr zur Ausdehnung gab, ein rechts Plus: 2500 Quadratmeter Nutzfläche standen der Horber Feuerwehr bisher zur Verfügung, 6500 Quadratmeter werden es jetzt sein. Die Anzahl der Parkplätze verdreifacht sich von 20 auf 60, statt elf kann die Feuerwehr nun 15 Stellplätze für ihre Fahrzeuge nutzen.

Der 16 Meter hohe Übungsturm soll der Ausbildung ganz neue Möglichkeiten geben. An der Florianstraße war die dortige Übungsfläche gleichzeitig Parkplatz, nun kann die Feuerwehr effektiver den Ernstfall proben. Die Jugendfeuerwehr besitzt jetzt einen eigenen Raum, ebenso steht ein Schulungsraum zur Verfügung. Denn: Die Kernstadtwehr ist auch für die Ausbildung der anderen 14 Horber Feuerwehr-Abteilung mit ihren insgesamt 780 Angehörigen zuständig. Damit besitzt Horb eine der größten freiwilligen Feuerwehren in Baden-Württemberg. Rosenberger: "Der Name Zentrum ist nicht zufällig gewählt."

Und auch das ist neu: Es gibt eigene Umkleideräume für die weiblichen Feuerwehrangehörigen. Als die alte Wache 1983 gebaut wurde, gab es bei der Horber Feuerwehr noch keine Frauen. Heute sind es fünf. Die mussten sich bislang im Getränkelager umziehen.

Professionalität ist im neuen Feuerwehrzentrum schon beim Raumkonzept zu erkennen. Die Lage der Parkplätze ist so gewählt, dass bei einer Alarmierung auf dem Weg vom Parkplatz zum Gebäudeeingang kein Verkehr kreuzt. Ein großer Monitor informiert die Feuerwehrleute dann am Eingang, um welche Art von Einsatz es sich handelt, ebenso wird eine Karte mit Anfahrtsbeschreibung angezeigt. Nach dem Einsatz können dann alle Abteilungen die neue Atemschutzgerätewerkstatt zur Reinigung nutzen – statt wie bisher von Hand zu waschen. Allein 1000 Arbeitsstunden verschlang bislang die Reinigung und Prüfung der Atemschutzgeräte.

Kommunikation über gesicherte Leitungen

Auch das Gelände selbst bringt Vorteile mit sich. Da es einst von der Bundeswehr genutzt wurde, wird die Feuerwehr über gesicherte Leitungen kommunizieren. Zudem verfügt das Kasernenareal über eine eigene Notstromaggregate. Sollten in Horb einmal die Lichter ausgehen, wird die Feuerwehr trotzdem weiter arbeiten können. In diesem Fall würde auch die Rathaus-Spitze in den eigenen Stabsraum des Zentrums einziehen.

Zwar wird das neue Zentrum am Wochenende eingeweiht, bis die Feuerwehr aber hinauf ins Kasernenareal gezogen ist, werden noch drei Monate vergehen. "Das ist nicht so, dass ein Möbelwagen hochfährt und alles ist erledigt. Es muss ja auch jederzeit die Bereitschaft gewährleistet sein", betont Rosenburger.

Für das Stadtoberhaupt ist das 4,6 Millionen Euro teure Feuerwehrzentrum – knapp zwei Millionen Euro davon übernimmt das Land – ein "Großprojekt, das seinesgleichen sucht". 2011 verließ die Bundeswehr das Areal, bereits im Frühjahr 2012 schaute es sich die Stadtverwaltung zusammen mit der Feuerwehrführung aus der Nähe an – obwohl das Kasernengelände erst 2013 gekauft wurde. Für Rosenberger ist der Standort perfekt: "Die alte Wache war sanierungsbedürftig, es gibt keine Möglichkeiten der Ausdehnung und die Lage am Neckar ist eher schwierig, auch mit Blick auf die Hochbrücke."

Kritische Stimmen konnten überzeugt werden

Verstummt sei inzwischen auch die Kritik am Umzug aus den Reihen der Feuerwehr. "Die Kernstadtwehr hat das Thema kritisch begleitet", räumt Rosenberger ein und erinnert: "Es gibt Leute bei der Feuerwehr, die ihr Wohnhaus extra so ausgesucht haben, dass es möglichst nah am Feuerwehrhaus ist. Diese Leute werden jetzt natürlich nicht mehr die Ersten sein, die bei einem Einsatz am Feuerwehrhaus ankommen." Inzwischen seien diese Stimmen aber verstummt, "alle ziehen an einem Strang", unterstreicht der OB. Das bestätigt auch der stellvertretende Stadtbrandmeister Wilhelm Knödler: "Die, die sich im Vorfeld kritisch geäußert hatten, sind jetzt die, die an vorderster Front dabei sind."

Mit wie viel Herzblut die Feuerwehr bei der Sache ist, wird man wohl auch bei der Einweihungsfeier merken. Eigentlich hatte das Rathaus angeboten, das Stadtmarketing die Organisation übernehmen zu lassen, damit die Feuerwehr das Fest ein bisschen genießen kann – doch die winkte ab und möchte selber "schaffen". Knödler: "Wir werden mit viel Elan an die Sache herangehen."