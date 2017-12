Horb a. N. Feuerwehrmann für einen Tag

Bestens vorbereitet und übers ganze Gesicht strahlend kommt Emil ins Feuerwehrmagazin in Horb in der Florianstraße. Zur Unterstützung hat er auch noch seine große Schwester Eva mitgebracht. Beide tragen einen Feuerwehrhelm auf dem Kopf, und für die Feuerwehrmänner haben sie auch ein Geschenk dabei. Ein selbstgemaltes Bild mit allem drauf, was einen echten Feuerwehrmann ausmacht. "Das bekommt einen Ehrenplatz", freut sich Gerätewart Wilhelm Knödler und hängt das Geschenk sofort am schwarzen Brett für alle sichtbar auf.