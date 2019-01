Horb a. N. Feuerwehr ehrt Martin Klink für 50 Jahre

Wahlen

Bei den Wahlen wurde Abteilungskommandant Bernhard Müller in seinem Amt bestätigt, ebenso Stellvertreter Christian Kuon. Der bisherige Schriftführer Karl-Heinz Müller legte sein Amt nieder, dafür wurde Frank Kössig als gewählt. Auch Kassenwart Dieter Bischof hörte auf, hierfür wurde Philipp Schille gewählt. Der Leiter des Spielmannszuges Bruno Bischof legte ebenfalls sein Amt nieder, für ihn kommt Michaela Hönle. Die stellvertretenden Vorsitzenden sind Ingrid Bok und Jutta Bischof. Für die Altersabteilung wurde Hans Dettling wiedergewählt. Stellvertreter der Altersabteilung ist nach wie vor Hans Weber. Im Ausschuss sind Matthias Ade, Matthias Ade Vize, Marcel Messer, Franziska Hartmann, Klaus Klink, Christian Rauschenberger, Sebastian Schober und Sascha Dierks. Kassenprüfer sind Konrad Kuon und Martin Meintel.

Ehrungen

D as Feuerwehrehrenzeichen in Bronze erhielten Andreas Ade, Roman Ade, Matthias Ade und Matthias Ade Vize, Franziska Hartmann, Nicola Joachim, Alexander lehle, Martin Meintel, Marcel Messer, Bernhard, Christian, Johannes und Maik Müller sowie Sebastian Schober, Marcel Wegener und Florian Zaglmaier. In Silber erhielten es Dieter Ade, Bernd Klink, Kurt Kreiddler und Christian Kuon. 40 Jahre dabei ist Anton Ade, er wurde mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold geehrt. 50 Jahre dabei ist Martin Klink, 40 Jahre ist Monika Schneider im Spielmannszug.