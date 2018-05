Horb a. N. Feuer auf Campingplatz war Brandstiftung

Das bestätigt ein Polizeisprecher dem Schwarzwälder Boten: "Die Kripo hat den Fall ermittelt. Der Fall wurde als Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeordnet. Der Grund: Der Wohnwagen, der gebrannt hat, war teilweise schon ausgeschlachtet und ist nicht mehr zu Wohnzwecken zu nutzen. Der Täter war zum Zeitpunkt des Brandes vor Ort. Er war alkoholisiert und er hat gestanden."Campingplatz-Besitzer Reinhold Kuch: "Wir haben dem Mann Hausverbot erteilt." Doch was steckt hinter dem spektakulären Feuer? Am Sonntagmorgen am 15. April um 0.43 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

Der Wohnwagen war im "Vollbrand", so die Feuerwehr. Drei Gasflaschen, so der Pressebericht, konnten in Sicherheit gebracht haben, so der Pressebericht.

Der Schwarzwälder Bote sprach mit dem Opfer des Brandanschlags, der darauf hinweist, dass es sogar vier Gasflaschen waren. Er zeigt die Fotos: Ein ehemaliges THW-Rettungsfahrzeug –­ völlig ausgebrannt. Er stand direkt neben dem Wohnwagen. Vor dem THW-Nutzfahrzeug – ein verbranntes Motorrad. Das Opfer: "Das ist eine Yamaha XJ900N –­ inzwischen sehr selten. Im Wohnwagen waren wertvolle Angeln von mir. Dazu eine 125er. Selbst der andere Wohnwagen, der gut 15 Meter entfernt steht, ist durch die Hitze kaputt. Die Fenster sind völlig verschmort. Die Ermittler schätzen das jetzt nicht mal mehr als Brandstiftung ein, sondern nur noch als Sachbeschädigung. Damit wollen die doch nur die Schadenssumme drücken. Lieber Herr Brandstifter, darf ich darum betteln, dass Du mir den Schaden ersetzt?"