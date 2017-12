Horb a. N. Fest des Lichtes

Horb-Rexingen. Am heutigen Dienstag, 12. Dezember, beginnt das Chanukka-Fest in jüdischen Familien. Aus diesem Anlass sind alle Interessierten eingeladen, um 19 Uhr in das Museum Jüdischer Betsaal nach Horb zu kommen (Fürstabt-Gerbert-Straße 2, beim Ihlinger Tor).