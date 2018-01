Horb a. N. Ferienbetreuung für Grundschüler

Der Tageselternverein bietet in enger Kooperation mit der Stadt Horb und der Lebenshilfe Sulz/Horb, in den Fasnetsferien von Freitag, 9. , bis 16. Februar (sechs Tage), eine Betreuung für Kinder im Grundschulalter aus dem Stadtgebiet Horb an.

Einfach viel Spaß miteinander haben

Die Betreuung findet in den Räumen der Gutermann-Grundschule in Horb statt. In dieser Zeit werden Betreuungskräfte täglich von 8 bis 17 Uhr mit den Kindern spielen, basteln, singen, malen, in der Sporthalle und im Pausenhof aktiv sein, eine kleine Erkundungstour machen und einfach viel Spaß miteinander haben. Zur Mittagszeit wird eine gemeinsame Mahlzeit eingenommen.