Horb a. N. Ferien-Zoff zwischen OB und Markus Pagel

Horb. Es geht um das umstrittene geplante Gewerbegebiet in Ahldorf. Pagel hatte am 21. Dezember eine Mail an OB Peter Rosenberger geschickt. Mit Fragen, die der OGL-Gemeinderat noch hat. Denn am 18. Dezember hatte der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, dass die Untersuchungen für das umstrittene Gewerbegebiet weitergehen.

Drei Wochen lang kam keine Antwort. Am Sonntag, 13. Januar, schickte Pagel dann einen offenen Brief an die Medien. Pagel: "Normalerweise pflege ich Punkte, die mich bewegen, direkt anzusprechen und nicht auf öffentlichen Druck zu setzen. Da sie aber auf meine Mail vom 21. Dezember nicht reagiert haben, verfasse ich nun meinen ersten offenen Brief!"

Drei Wochen keine Antwort? Schlafen die da im Rathaus? Rosenberger klärt in seiner Antwort an Pagel auf: "Sie stellten Ihre Anfrage am Freitag, 21. Dezember, um kurz vor 12 Uhr. Jeder der bereit ist, die darauf folgenden 14 Tage im Kalender näher zu betrachten, wird feststellen, dass nach dem Wochenende Heiligabend und zwei schöne Feiertage folgten und sofort danach der Jahreswechsel samt Feiertag anstand. So wie ein großer Teil der Bürgerschaft, nutzte auch ich und ein Großteil der Verwaltung diese Zeit zum Erholungsurlaub. So ist die Antwortzeit auf Ihre Anfrage, die Sie in Ihrem offenen Brief ansprechen, durchaus zu relativieren."