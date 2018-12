Für seine Weihnachtsfeier hatte der Reiterverein Nordstetten ein buntes Programm vorbereitet, und viele kleine und große Pferdeliebhaber waren am Sonntag auf den Hirschhof gekommen. Es begann mit einer Voltigevorführung, einstudiert von Melanie Guth, mit Kostümen und der Musik nach dem Musical "König der Löwen". Die Dressurquadrille wurde dargeboten von acht Engeln. Vier Cowboys zeigten bei der Springquadrille ihre Reitkünste. Dann führten die Anfängerkinder von Andrea Hennel ihre Turnübungen am Pferd vor. Anschließend durften alle Kinder sich beim Voltigieren versuchen. Nikolaus und Knecht Ruprecht besuchten den Reiterhof und beschenkten die Kinder. Höhepunkt und ein großer Spaß war der Wettbewerb "Jump and Run" mit Kostümwertung. Auch die Pferde waren entsprechend herausgeputzt worden. Zwölf Paare nahmen an der lustigen, schwungvollen Aktion teil. Zuerst musste einer den Parcours durchreiten, absteigen und dann zu seinem Partner rennen, der darauf wartete, ihn mit der Schubkarre durch den Parcours zu kutschieren. Foto: Tischbein