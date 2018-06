Horb a. N. Feier-Alarm im neuen Rettungszentrum

Das neue Feuerwehrzentrum auf dem Hohenberg. Die Feuerwehrleute stellen sich in zwei Reihen auf. Kommandant Wilhelm Knödler schaut auf den neuen Gerätetransportwagen: "Ein neues Auto in einer alten Garage, das geht nicht. Also bauen wir ein neues Feuerwehrhaus drumherum!"

Launiger Einstieg am gestrigen Freitagabend in die offizielle Eröffnung des 4,6 Millionen Euro teuren, neuen Feuerwehrzentrums in der Kaserne. Sie beginnt mit der Segnung des neuen Gerätetransportwagens mit 180 PS. Diakon Klaus Konrad hat einen ganz besonderen Ministranten mitgebracht: Brav hält ULH-Fraktionschef Hermann Walz das Weihwasser. Er grinst: "Ich war früher Ministrant, warum nicht?"

Pfarrer Michael Keller: "Die Feuerwehrleute stellen sich selbst in den Dienst für andere! Deshalb bitten wir für ihren Dienst um Gottes Segen!"