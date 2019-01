Horb a. N. Fehlen des Jugendleiters "kann verheerende Konsequenzen haben"

Schriftführerin Martina Niebergall bestätigte in ihrem knappen Bericht das eher ruhige Vereinsjahr. "Für mich war es etwas spektakulärer", eröffnete Kassierer Michael Kreidler den Kassenbericht, womit er auf die Einnahmen und Ausgaben vom Stadtteil-Pokalturnier anspielte. Aufgrund der hohen Investitionen musste Kreidler einen Verlust im fünfstelligen Bereich verbuchen. Die Übertragung der WM-Spiele brachte wegen des frühen Ausscheidens der Deutschen Nationalmannschaft nicht den gewünschten finanziellen Erfolg. "Vielleicht können wir die Rechnung für den Fernseher beim DFB einreichen", schlug Kreidler leicht amüsiert vor.

Rund 120 Kinder und Jugendliche mit 17 Betreuern in SG aktiv

Sportleiter Stefan Meintel ließ die vergangene Saison Revue passieren und gab Aufschluss zum aktuellen Stand der beiden Mannschaften. Die 1. Mannschaft belegt derzeit mit 13 Punkten den 12. Platz in der Kreisliga A2, während das zweite Team auf dem 7. Platz mit 9 Punkten in der Kreisliga A2 (Reserve) steht. Aus Frank Illhardts Bericht ging hervor, dass derzeit circa 120 Kinder und Jugendliche mit 17 Betreuern bei der SGM aktiv sind. Negativ musste Illhardt erwähnen, dass die SG DBD derzeit keinen einzigen Betreuer zur Verfügung stellen kann. Des Weiteren sei die JSG in der B-Jugend ab der Saison 2018/2019 nicht mehr spielfähig. Auch von der SG DBD seien keine Spieler mehr in der B-Jugend vertreten. "Da sieht es die nächsten Jahre mau aus mit dem Zuwachs für die Aktiven", gab Illhardt zu bedenken. Erfreulich war hingegen die Tatsache, dass der SV Dießen mit den Trainern Markus Schröter und Paul Götz eine Bambini-Mannschaft ins Leben gerufen hat. Die circa 16 Kinder nahmen bereits beim Hallenturnier in Horb teil. Wichtig sei es, diese in die F-Jugend integrieren zu können.

Die AH-Mannschaft belegte beim letzten Horber Stadtteil-Pokalturnier den 2. Platz im Ü-40-Wettbewerb. Im Finale mussten sich die Mannen gegen den TSV Plattenhardt geschlagen geben. Dennoch kürte der 2. Platz die SGM zum Ü-40-Bezirkshallenmeister, da Plattenhardt einem anderem Bezirk angehörig ist. "Das haben wir natürlich gerne mitgenommen", freute sich Illhardt. Ulrike Rapp ging auf die Aktivitäten der Damenfreizeitsportgruppe ein. Aus insgesamt 18 Frauen und Übungsleiterin Sonja Henger besteht die Damen-Gymnastikgruppe, während im Kinderturnen 21 Kinder von Rapp und Rita Schröter betreut werden.

Ortsvorsteher Fridolin Weckerle sprach dem Verein seinen Dank für das erbrachte Engagement aus und lobte das Freizeitangebot beim SV. Als Vertreter der SG DB brachte Stefan Schatz dem Verein seinen Dank für die gute Kooperation zum Ausdruck. Britta Stoll freute sich besonders über die neue Bambini-Mannschaft und beschenkte diese mit zwei "Pop-Up-Toren" für das Training. Zum Ende der Versammlung regte Kassier Kreidler eine Beitragserhöhung der Mitgliedsbeiträge an.

Bei den aktiven Erwachsenen steigt der Beitrag auf 40 Euro jährlich und bei den aktiven Kindern auf 30 Euro an. Der passive Mitgliedsbeitrag bleibt mit 25 Euro jährlich unverändert.

Stellvertretender Vorsitzender

Frank Illhardt

Schriftführerin

Martina Niebergall

Ausschuss

Andreas Ulmer, Sebastian Teufel, Stefan Kreidler

Spartenleiterin Freizeitsport

Ulrike Rapp

Jugendleiter

Unbesetzt