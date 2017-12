Horb a. N. Fehlalarm in den Activ-Arkaden

Horb. Blaulicht, Feuerwehrautos, Polizei und Krankenwagen – Feueralarm im neuen Einkaufszentrum am Dienstagabend! Die Blaulichter zucken über den ZOB. Gruppenführer Christoph Maier von der Feuerwehr Horb kommt die Rolltreppe herunter. Kommandant Markus Megerle wartet schon am Eck vom Rewe. Dann sind die beiden Männer an der zentralen Brandmeldeanlage und stellen wieder alles auf Null.