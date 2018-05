Doppel-Torschütze und Kapitän Thiago Messi, der Sohn der Fußballlegende Lionel Messi, lobte die Mannschaft und die Arbeit des Trainers. Messi betonte, dass der Aufstieg in die 2. Bundesliga das klare Ziel für die nächste Saison ist. Die Mannschaft unter Trainer Ellis Sander ist somit das erste Team des FC Horb, das in der 3. Bundesliga spielen wird. Allerdings hat der Verein noch Großes vor. Sehr Großes: Trainer und Spieler machten klar, dass sie in drei oder vier Jahren das Ziel verfolgen, Deutscher Meister zu werden und dann auch in der Champions League ganz oben mitzuspielen.

Ganz unwahrscheinlich ist dies nicht, denn seitdem 2020 chinesische Investoren mit Bosch auch Rexroth in Horb aufgekauft hatten, wurde geklotzt und nicht mehr gekleckert. Schon kurz darauf investierten die Chinesen in den FC Horb, kauften mit Thiago Messi und Louis Schuster Weltklassetalente ein, planten und bauten in Rekordzeit schließlich auch den Bosch-Park, da der alte Manfred-Volz-Park für diese Ambitionen wirklich zu mickerig war.

Das neue Stadion kostete fast eine Milliarde Euro und hat eine Kapazität von 150 000 Sitzplätzen. Damit gehört es zu den größten Stadien der Welt. Zusätzlich ist die Arena mit einer VIP-Lounge ausgestattet, die knapp 50 Meter über dem Spielfeld schwebt. Das Spiel sehen die VIPs zum Beispiel über riesige Bildschirme, die nahtlos in die Wände integriert sind oder über holografische Direktprojektionen auf die Netzhaut.