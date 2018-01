Horb a. N. Fasnet 2018 mit lautem Kettengerassel

Horb. Schantle, Stoibrecher, Wasserspeier, Kropfer, Stäpfeleshopser, Tuchweber und Grafenpaar – kaum eine Narrenzunft in der Region bietet mehr urige, knorrige Typen auf als die Horber an der Fasnet. Die Typen gibt’s auch im alltäglichen Horb das ganze Jahr über, wird augenzwinkernd gemunkelt – was aber die Fasnet umso echter erscheinen lässt. Einer, der seit 30 Jahren dazugehört, ist der Turmschurke.

Das Jubiläum dieser Fasnetsgang wird noch vor dem Eröffnungsball im Steinhaus gefeiert. Doch zu seiner wahren Größe läuft der Turmschurke erst an der Fasnet auf. Da gibt es für die raubeinige Männerbande kein Halten mehr. Am Rosenmontag in Horb ist es keine Seltenheit, dass eine Umzugszuschauerin abgeführt und in den hölzernen Pranger gesteckt wird. Andere dürfen sich auf eine Hand voll Sägemehl gefasst machen, die der freche Schurke gerne mal in einen Kragen steckt oder ins Haar wuschelt.

Jede Maske hat ein individuelles Gesicht