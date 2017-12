Horb a. N. Farbenprächtiges Krippenspiel

In ihrer Weihnachtsansprache thematisierte Veronika Maier das Weihnachtsfest sehr eingehend und stellte die Geburt von Jesus Christus in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen. Im weiteren Verlauf erklang sehr elegant der feierliche Lobgesang "Hark, the Herald Angels Sing" von Mendelsohn Bartholdy. Nach dem großen Auszug der Krippenspieler und Ministranten sowie der Zelebrantin setzte sich das Streichorchester nochmals sehr eindrucksvoll mit der Komposition "Concerto grosso" von Arcangelo Corelli in Szene.