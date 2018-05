Horb a. N. Farbenfreudige Poesie in der Galerie Ariol

Horb. Ihr Hauptthema ist die "Pilgerreise ins Paradies" verriet sie dem Schwarzwälder Boten. Die sie in einem "poetischen Stil" umsetzen wolle. Nur in Poesie seien Extreme auszudrücken, damit es weiterführend wirke. Dazu benutze sie oft Songtexte oder Texte von Literaten, die sich in großen Lettern in ihren Bildern wiederfinden.

Neben dem Pinsel dienen ihr manchmal Kugelschreiber als Werkzeug, um in der flirrenden Buntheit der Bögen, die manchmal wie Schmetterlingsflügel erscheinen, scharfe Linien zu definieren. Oft lasse sie Freiräume, damit ihr Bild nicht "zugemalt" erscheine, und Raum der Fantasie des Betrachters gebe oder Platz für das Spielerische zu lassen.

Bilder, die oft etwas "verratzt" aussähen, entsprächen ihrem Seelenzustand. Sie seien nicht "perfekt", genau wie das Leben selbst. Mit allen Religionen habe sie sich auseinandergesetzt, dabei das weibliche Prinzip wiederentdeckt. Daher finden sich schematisch anmutende weibliche Seitenprofile wiederkehrend in ihrer Werkschau. Ornamente in diesen Figuren deuten auf die innere Schönheit, sie tragen das "Chi" in sich.