Horb a. N. Fanclub stellt seine Spitze neu auf

Horb/Villingen-Schwenningen. In der Gaststätte Eisbär in der Helios-Arena fand die Hauptversammlung des "Frei Wild Supporters Club" statt. Es kamen 101 Mitglieder aus ganz Deutschland, der Schweiz und aus Südtirol. Der Fanclub der Band "Frei Wild" ist als Verein in Horb gegründet worden.