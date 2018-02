Horb a. N. Familienbetrieb wird erhalten

Horb. Von frühester Jugend an begleiten Tim Hildebrandt in der elterlichen Werkstatt Sägegeräusche, der Duft von Klebstoffen, das Scheppern von Glas, Kundengespräche, "Holzaroma", Maschinengeräusche aller Art und das Vorbild des Vaters an der Werkbank.