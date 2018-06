Horb a. N. Familienbetrieb stellt Partymeile auf die Beine

Gegen 15.30 Uhr bat Thomas Ott von der großen Bühne aus um etwas Ruhe. Er sagte, dass er überwältigt sei von der großen Anzahl der Besucher dieses Straßenfests, die er alle begrüßte. Zudem durfte er als Ehrengäste Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger ebenso wie den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Reutlingen, Joachim Eisert, sowie Wolfram Schlegel, Geschäftsführer der Landesinnung des Gebäudereiniger-Handwerks in Baden-Württemberg, willkommen heißen. Alle drei überbrachten Grußworte. Der OB stellte fest, dass ihm bei so einem tollen Anlass das Herz aufgeht. Er dankte der Familie Ott für ihre Standorttreue und gratulierte dazu, dass sie den Generationswechsel so reibungslos und positiv gestalten konnte. Besonders hob er hervor, dass das Familienunternehmen den Klimaschutz ganz oben auf ihrer Agenda stehen hat, und nannte das modern aufgestellte Unternehmen einen prima Werbeträge weit über die Stadtgrenzen hinaus. Als Geburtstagsgeschenk hatte er eine Einladung zur Stocherkahnfahrt auf dem Neckar parat. Joachim Eisert schlug in seinen Grußworten einen weiten Bogen vom 30-jährigen Krieg, als erstmals die Gilde der Wagen- und Wandwäscher erwähnt wurde, bis hin ins moderne Heute. Er bedauerte, dass die Meisterpflicht für das Gebäudereiniger-Handwerk abgeschafft wurde, freute sich jedoch umso mehr, dass sich Ott als Ausbildungsbetrieb engagiert. 15 Lehrlinge wurden inzwischen ausgebildet. Er überbrachte als Auszeichnung die Jubiläumsurkunde der Handwerkskammer. Wolfram Schlegel hob in seinem Betrag hervor, dass sich Ott durch eine besonders nachhaltige Unternehmensführung auszeichnet. "Ein Betrieb lebt durch die Menschen, die in ihm arbeiten", stellte er fest und ergänzte, dass es die Firmenleitung in den 50 Jahren immer geschafft hat, ihre Mitarbeiter durch Vertrauen, Respekt und Offenheit zu motivieren und in die große Ott-Familie einzubinden. Er riet: "Bleiben sie dieser Firmenphilosophie treu" und vergaß nicht zu erwähnen, dass bei Ott Menschen aus 33 Nationen Arbeit gefunden haben. Diese 33 Nationen haben die Rezepte für ihre Nationalgerichte gesammelt und als Überraschung in einem Ott-Kochbuch verewigt, das Senat Sahiti, der technische Leiter des Unternehmens, als Überraschung im Namen der ganzen Belegschaft der Familie Ott übergab.

Inhaber Thomas Ott erinnerte abschließend an die Firmengründung, die mit der Garage als Abstellplatz und dem Esstisch als Büro anfing – er nannte dies die " private 68er-Ott-Bewegung". Er wählte das Gandhi-Zitat "Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt" als Leitgedanke für die zukünftige Firmenausrichtung.

Er dankte ganz besonders seinen Eltern Maria und Günter Ott, ohne deren Mut und Zuversicht dies alles nicht möglich geworden wäre. Nach der Ehrung von über 80 langgedienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hieß es feiern bis zum Fußballspiel, dann bis zur letzten Minute mitfiebern und danach das Ballonglühen bestaunen.