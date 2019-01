Horb a. N. Familien besucht

Horb-Dettensee. Am Sonntag wurden im Rahmen eines Gottesdienstes, den Kaplan Thomas Stricker hielt, die Sternsinger ausgesandt, dies in drei Gruppen zu je vier Personen. Sie besuchten die Familien im Oberdorf, Außendorf und im Neubaugebiet. Bei ihren Besuchen berichteten die Sternsinger in Gedichtform von der Geburt Jesu und wünschten den Frieden und Gottes Segen für jedes Haus.