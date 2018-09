Horb a. N. Familie Rapp nimmt Abschied vom Hofgut

Deshalb will das Fürstenhaus den Glatter Oberhof verkaufen. Die Felder dagegen bewirtschaftet die Familie Rapp mit ihren Söhnen Thomas, Michael und Johannes weiter. Auch der Hofladen wird weiter am alten Standort geöffnet sein. Den Umzug des Hofladens in seine Villa hat Rapp bereits geplant. Bereits am 1. Mai hatte der Glatter Musikverein mit dem ersten Abschiedsfest begonnen. Am Sonntag ziehen die Dettinger Musiker nun mit dem zweiten nach. In beiden Vereinen ist der umtriebige Hans Rapp förderndes Mitglied. Die Dettinger organisierten in der Vergangenheit am Vatertag, Christi Himmelfahrt, das Hoffest.

Auch am Sonntag wird nun wieder zwischen Geräteschuppen und Stall gefeiert, und die Schwarzwald Buam sorgen für die musikalische Unterhaltung.

Für das leibliche Wohl hat der Musikverein vorgesorgt; es wird auch Kaffee und Kuchen angeboten. Außerdem hat die Familie Rapp ihren Hofladen geöffnet.

Weitere Informationen: Das Abschiedsfest startet am Sonntag, 16. September, um 10. 30 Uhr auf dem Glatter Oberhof. Zur musikalischen Unterhaltung spielen die Schwarzwald Buam auf