Horb a. N. Familie als Quelle der Alltagskomik

Als Vater wird er auch immer wieder mal mit interessanten Fragen konfrontiert. So fragte die jüngste Tochter neulich, ob Gott denn nicht doch eine Frau sein könnte. Zwei wesentliche Argumente sprechen nach Ansicht vom "Link-Michel" klar dagegen. Zum einen hat ihm Gott noch nie ins Gebet gequatscht und ihn bei dieser wichtigen Handlung unterbrochen und zum anderen wäre im Himmel gar nicht so viel Platz für den gesamten Deko-Krimskrams, den Frauen um sich herum sammeln. "Meine Frau hat die Dekomanie", stellte er fest, und deshalb war auch die andere Frage seiner Tochter, wie weit denn die Erde vom Mond entfernt wäre, für den geplagten Michel relativ leicht zu beantworten. "Wenn du alle Teelichter, die hier im Haus verteilt sind, aufeinander stellst, dann bist du weit am Mond vorbei."

Nett auch die Antwort auf die Frage, wie man denn Emotionen in einem Aufsatz rüberbringt. "Mit Kommas, denn Kommas setzt man nach Gefühl."

Eine unerschöpfliche Quelle der Alltagskomik sei auch das enorme Aufkommen an männlicher Laufkundschaft im Hause Klink. Einer der neuen Verehrer sei nicht dumm, sondern habe nur unheimlich viel Pech beim Denken, so die Feststellungen des Familienvaters. Beispiele, bei denen sich die Zuhörer bogen vor Lachen, folgten. Dass er als einziger Mann in einem frauendominierten Haushalt ab und zu etwas an Aufmerksamkeitsdefizit leidet, war ebenfalls nachvollziehbar. Super wie der "Link-Michel" dieses Defizit kompensiert. "Ich gehe morgens um 7.30 Uhr an den Altglascontainer und schmeiß meine leeren Flaschen rein", so sein Patentrezept gegen zu wenig Aufmerksamkeit. Zwei Minuten später streckt eine "Feinripp-Hausgeburt im Trainingsanzug" den Kopf zum Fenster raus und schreit: "Was machen Sie da?" Antwort: "Da kann man selbst drauf kommen." Nach dieser netten Unterhaltung trat die Frau des Hausherren auf den Plan. Eine Daumenschraube fürs Auge, eine, wo’s Zölibat Sinn macht, in rosaroten Leggins und einem T-Shirt auf dem "Ägüten" stand, auf den Plan. Was dann los war, das kann man sich denken.

Michael Klink, die schwäbische Schwertgosch, hatte noch viel mehr solcher zur Situationskomik mutierten Geschichten, die ihm das Leben schrieb, auf Lager. Er begeisterte sein Publikum mit dem Stoff, aus dem Kleinkunst, die eigentlich große Kunst ist, gemacht wird, und niemand im großen Frühstückssaal des "Adlers" langweilte sich auch nur eine Sekunde lang.

Im Angebot hatte er zum Abschied eine Flat-Rate-DVD seines neuesten Programms. "Einmal zahlen, so oft anschauen wie man will", pries er sein visuell-akustisches Meisterwerk an und machte selbst aus der Eigenwerbung noch einen Gag.

Eine extra Zugabe gab’s übrigens nicht. Der Link-Michel nennt auch den Grund: "Das ist eine weltweite Publikumsverarsche – die rechnet jeder Künstler schon mit ein. Das macht so viel Sinn wie Vollpension mit Frühstück."