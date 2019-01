Horb a. N. "Falsche Weichenstellung wäre fatal für unsere Stadt"

Bei der Betrachtungsweise um den Handel, dürfe Amazon, Zalando und Co. nicht vergessen werden. Sie seien in starkem Maße für den Niedergang der Innenstädte verantwortlich. "Da möge sich jeder an der eigenen Nase fassen. Das Rad dreht aber niemand mehr zurück, ganz im Gegenteil, die Internetgiganten werden sich noch größere Anteile sichern."

Finks deutliche Meinung: Horb muss sich einzelhandelsmäßig neu aufstellen. "Nicht mit Verboten unten ja und oben nix! Ein weiter so ist fatal." Gegenüber der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat wird der Investor deutlich: "Die neue Acocella Studie die den alten Zustand fortschreibt, können sie sich sparen. Schauen Sie mal nach Bad Münstereifel. Ein Städtchen wie wir, nahe Bonn. Hier wurde aus der ganzen Innenstadt ein Outlet-Center gemacht. Der Erfolg ist überwältigend. Am 14. Dezember 2014 eröffnet und in den ersten vier Monaten wurden eine halbe Million Besucher registriert. Auch das wäre Anschauungsunterricht!"

Fink kritisiert : "Wenn dann noch Kardinalfehler dazukommen, maßgebende Dienstleister wie Notariat, große Anwaltskanzlei und Steuerberatungsbüro auf den Hohenberg lässt, braucht man sich über mangelnde Frequenz in der Innenstadt nicht wundern." Er wünsche, dass am 29. Januar in dieser Sache nicht abschließend beschlossen werde. Der Investor rät abschließend: "Nehmen Sie nochmals eine Auszeit. Beraten Sie mit externen Fachleuten. Diese Zeit sollten Sie, die Verantwortlichen der Stadt Horb, sich nochmals nehmen. Eine erneute falsche Weichenstellung wäre fatal für unsere Stadt."