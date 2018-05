Horb a. N. Fairer und ausdauernder Teamspieler

Für den in Dornstetten aufgewachsenen und heute in Dettlingen lebenden Thomas Staubitzer wurde Talheim in dieser Zeit zu einer Art Herzensangelegenheit. Es war kein Job im herkömmlichen Sinne, sondern eine Aufgabe, in der er voll aufging. Im Rückblick kann er für sich selbst als Fazit feststellen, dass es stets ein fairer und sachlicher und meist freundlicher Umgang mit den Talheimern, sei es nun Vereine, Gruppen oder Privatpersonen, war. "Ich wurde nie persönlich angegriffen oder als ›Nichttalheimer‹ bezeichnet", so sein Resümee. "Mir war immer der Umgang mit allen Talheimern sehr wichtig. Ein Umstand, der sich auch in den vielen Abend- und Wochenendpräsenzen zeigte. Nicht, weil es dazu gehört, sondern weil es mir am Herzen lag", so seine Grundhaltung zu diesem zeitintensiven Engagement.