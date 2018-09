Horb a. N. Fahrzeugteile Bossert übernimmt Reifen Schneck

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert legte Schneck in der Ziegelburgstraße in der Kernstadt nahe des Park+Ride-Parkhauses los. Damals war er mit seinem Zubehörhandel aus Stuttgart nach Horb gekommen. "In Stuttgart wurde alles zu eng. Ich belieferte viele Autohäuser mit Zubehör, mehrere Sattelzüge in der Woche. So lernte ich auch Horb kennen." Für Schneck war es der richtige Schritt, obwohl er zugibt: "Im Herzen bin ich schon Großstädter geblieben."

Vor Kurzem ist er 70 geworden, und nun will er kürzer treten. "Vor zwei Jahren hatte ich einen schweren Unfall. Ich war nach einem Heimspiel vom VfB Stuttgart auf der Heimfahrt und hatte wohl kurz vor Horb auf der Autobahn einen Herzstillstand. Ich fuhr in die Leitplanken. Meine Wirbelsäule war angebrochen."

Jürgen Schneck steht den Bosserts noch eine Zeit lang zur Seite