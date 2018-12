Horb a. N. Fahrplanwechsel: Mehr Verbindungen

Auf der Strecke Tübingen – Horb wird es zum Fahrplanwechsel folgende Änderungen geben: Beim Regionalzug mit Abfahrt in Horb um 6.44 Uhr und Ankunft in Tübingen um 7.23 Uhr entfällt der Halt in Kilchberg. Eine neue Verbindung wird von Rottenburg (Abfahrt: 14.18 Uhr) nach Tübingen (Ankunft: 14.26 Uhr) geschaffen, ohne Halt in Kiebingen. Zudem gibt es montags bis freitags mehr durchgehende Verbindungen ab Pforzheim über Horb nach Tübingen.

Stuttgarter S-Bahn

Die Stuttgarter S-Bahn weitet mit dem Fahrplanwechsel ihr Angebot in der Region aus. Auf allen Linien wird morgens an Werktagen der 15-Minuten-Takt um rund eineinhalb Stunden bis etwa 10 Uhr verlängert. Das ist der zweite von vier Schritten bis zum ganztägigen Viertelstundentakt Ende 2020.

Gute Nachrichten auch für Urlauber: Nun fährt montags bis freitags zu den frühen Abflügen am Stuttgarter Flughafen eine S3 ab Backnang, die am Flughafen um 4.57 Uhr ankommt – und damit 25 Minuten früher als bisher. Mit Umstieg in Stuttgart-Rohr wird der Flughafen mit dieser Verbindung auch von Plochingen, Herrenberg, Schorndorf, Marbach, Bietigheim und Weil der Stadt bedient.