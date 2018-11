Horb a. N. Fahranfänger stirbt bei Unfall auf B 32

Der junge Mann war gegen 23 Uhr auf der B 32 von der Autobahn in Richtung Nordstetten unterwegs, als er mit einem Audi etwa auf Höhe der Abzweigung nach Ahldorf/Dettensee ins Schleudern geriet und in einen entgegenkommenden VW Passat krachte. Warum der junge Mann von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der 18-Jährige noch am Unfallort starb. Der 40-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Gesamthöhe von 30.000 EUR. Die B 32 war mehrere Stunden lang gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.