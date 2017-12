Horb a. N. Facettenreiches Musizieren in allen Registern

Danach hielt es die Musiker aber nicht mehr im kalten, verschneiten Talheim. Sie wollten zumindest auf den Flügeln der Musik hinaus in die weite Welt. Auf die kleinen Antillen, an die weißen Strände von "Antigua Bay" zog es sie. Melodische Synkopen, Taktwechsel und harmonische Verläufe nahmen die Zuhörer mit auf die Insel. Vermutlich lichtete das "Traumschiff" in aller Herrgottsfrühe die Anker, denn "Morgens um 7 Uhr ist die Welt noch in Ordnung", lautete eine weitere musikalische Botschaft.

Diese beiden Lieder, die James Last bekannt gemacht hat, folgten als kleines Medley. Nach Happy-Sound schloss sich mit "Pasadena" von Jacob de Haan eine Hommage an den Rock und Swing an, der in diesem Ort in Kalifornien noch heute zu finden ist. Es war ein Stück, das in zwei recht unterschiedlichen Varianten erklang. Im ersten Teil dominierten die Bläser mit strahlenden Fanfahren und weichem Zwischenspiel und im zweiten Teil schlug die Stunde der Schlagzeuger. Die Herren am Schlagwerk meldeten sich mit einem imposanten Solo.

Etwas gediegener, mit großen Melodiebögen, beklagte der "Einsame Hirte" sein Leid. Jeder Besucher dieses Konzerts, darunter auch Ortsvorsteher Thomas Staubitzer sowie Talheims Neubürger, das Ehepaar Zimmermann, konnten die Melodie zumindest im Geist mitsummen oder -pfeifen. Thimo Schmauder führte hier als Solist mit wunderbar klaren Trompetenklängen durch die Melodie.

Susanne Bischof moderierte wie schon so oft kenntnisreich das Programm und gab Impulse zum Advent. So blickte sie schon Mal vorsichtig hinter all die Türchen, die man in den nächsten Tagen öffnen darf. Aber keine Schoko-Nikoläuse erwarteten sie, sondern Worte wie Achtung, Glaube und Liebe. Vertraut auch, was Kirchengemeinderätin Angelika Wiedemann zur heutigen Zeit auf ihrem Zettel stehen hatte. Sie fasste in ihrem geistlichen Impuls all die Unzulänglichkeiten, die unseren Alltag prägen, zusammen. "Wir fliegen auf den Mond und schaffen es nicht bis zur Tür unseres Nachbarn. Wir leben in einer Zeit des schnellen Essens und der schlechten Verdauung. Wir leben in einer Zeit der Wegwerfbeziehung und des Übergewichtes. Wir rauchen und trinken zu viel. Wir spalten Atome, aber nicht die Vorurteile in unseren Köpfen", so einige ihrer Beispiele.

Aber es sei auch eine Zeit, in der man die Wahl hat, diese Missstände zu ändern. "Geht Hand in Hand und schätzt die Augenblicke. Findet Zeit miteinander zu sprechen und lasst Liebe zu", lautete ihr Rat. Sehr passend zu diesem Impuls lud der Musikverein dann seine Zuhörer ein, gemeinsam das alte Weihnachtslied "Wacht auf, ruft uns die Stimme" zu singen. Damit später auch niemand behaupten konnte, er hätte ja gerne mitgesungen, doch den Text nicht mehr parat gehabt, verteilten die Organisatoren dieses Konzerts, mit dem Programmheft, auch den Text zu diesem Lied.

Beim Rocksong "Power of Love" und den beiden letzten Stücken durften die Besucher sich wieder ausruhen und zuhören, doch wer wollte konnte sich beim "Weihnachts-Medley im Happy Sound" gesanglich wieder voll einbringen.

Es war wieder einmal das erwartet schöne Konzert, zu dem der Musikverein Fortuna Talheim eingeladen hatte. Wer dort war, wurde tatsächlich von der Fortuna geküsst. Die Besucher bedankten dafür immer wieder mit herzlichem Applaus.