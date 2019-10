Horb a. N. Eyachufer soll attraktiver werden

Das Ingenieurbüro, welches den Hochwasserschutz in Mühringen bearbeitet, ist seit Anfang 2012 in die Untersuchungen eingebunden und gilt als kompetent. Bei der Flussgebietsuntersuchung des gesamten Flussbereiches, vom Ursprung der Eyach bis an den Neckar, war festgestellt worden, dass der Hochwasserschutz für Mühringen notwendig ist.