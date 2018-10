Horb a. N. Experten-Führung auf dem jüdischen Friedhof Rexingen

Erinnerung erleben kann man auch bei einem Gang über einen der sechs jüdischen Friedhöfe im Stadtgebiet von Horb. Vor allem, wenn man einen kundigen Führer durch die Grabstellen und Grabsteine hat. Im Wald über dem Dorf gelegen ist der Rexinger Friedhof eine der größten jüdischen Begräbnisstätten in Württemberg. Über 1000 mit vielen Symbolen geschmückte Grabsteine mit ihren hebräischen und deutschen Inschriften sind wichtige und interessante Kulturdenkmale und erzählen von der langen Geschichte der jüdischen Familien in Rexingen.

Am Sonntag, 14. Oktober, um 14 Uhr bietet der Synagogenverein eine Führung mit einem der besten Kenner jüdischer Friedhöfe in Europa an. Gil Hüttenmeister hat vor vielen Jahren selber auf dem Rexinger Friedhof die Inschriften auf den Grabsteinen aus dem Hebräischen übersetzt. Er ist vertraut mit den Begräbnisriten im deutschen Judentum, wie sie auch in Rexingen über Jahrhunderte gepflegt und eingehalten wurden.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Tor des jüdischen Friedhofs in Rexingen. Männer werden gebeten, eine Kopfbedeckung mitzubringen. Man findet den Friedhof der Kirchstraße in Rexingen folgend am Ende der Kapfstraße links oben im Wald. Die letzten 200 Meter empfiehlt es sich, zu Fuß zurückzulegen. Es gibt aber auch (beschränkte) Parkmöglichkeiten vor dem Friedhof.