Horb a. N. Experte ist für Grabschmuck in Ruhewald

Neueste Studien würden bestätigen, wie wichtig die Trauerbewältigung durch Tätigkeiten am Grab sei. Diese Möglichkeit wolle man den Trauernden im Nagolder Ruhewald auch geben, so Harwardt. "Der Tod überrollt die Angehörigen. Es ist eine Lage, die man oft vorher nicht kannte."

Angehörige von bestatteten Menschen in Horb sprechen dagegen immer wieder davon, dass sie wegen der "Abräumaktionen" der Stadt an ihrer Trauerarbeit gehindert werden. Ein Angehöriger erzählt unserer Zeitung: "Meine Mutter leidet seit Monaten an einer Gürtelrose, weil sie mit der Situation im Horber Ruhewald nicht zurecht kommt." Der Nagolder Landschaftsarchitekt sieht im Grabschmuck dagegen durchaus eine Bereicherung, die den Ruhewald attraktiver machen kann. Klar ist für ihn aber: "Es müssen präzise Regelungen vorhanden sein. Und die müssen überall gleich sein: auf Flyern und in der Satzung." Ein Problem, das in Horb wahrscheinlich erst zur Eskalation führte: Die Grabschmuck-Vorschläge waren im Flyer unpräzise. In der Satzung waren sie sogar verboten.

"Videokameras passen nicht zu einem Ruhewald"

Was passiert, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält? Harwardt sagt deutlich: "Dann muss man überlegen, wie man auf die Menschen zugeht, zum Beispiel in einem Schreiben. Wenn es gegen die Satzung verstößt, muss es allerdings abgeräumt werden. Das ist auf Friedhöfen nicht anders. Es ist klar, dass man da auf einem schmalen Grat wandert." Dennoch ist der Nagolder Ruhewald-Macher optimistisch, diesen schmalen Grat hinzubekommen.

Und was sagt Harwardt zur Videoüberwachung im Ruhewald? "Ich glaube nicht, dass es das richtige Mittel ist. Videokameras passen nicht zu einem Ruhewald."

Im kommenden Jahr soll der Ruhewald in Nagold realisiert werden, so Harwardts Ziel. In circa einem Monat will der Landschaftsarchitekt dem Nagolder Gemeinderat übrigens sein genaues Konzept vorstellen – öffentlich oder nicht-öffentlich, das weiß er aktuell noch nicht. Auch für Horb ist Harwardt vielleicht ein interessanter Gast für den Gemeinderat – im Gespräch mit unserer Zeitung zeigt er sich eloquent, gut informiert und einfühlsam.