Horb a. N. Essen, Impuls und Grundgedanke in der Tüte

Doch in diesem Jahr fehlt das Miteinander, der gesellschaftliche Austausch. 2021 sitzt der Bankdirektor nicht mit dem Obdachlosen an einem Tisch und der Hartz-IV-Empfänger schöpft als Mitglied des Vesperkirchen-Teams keine Suppe. Aber der Spirit und der Grundgedanke der Vesperkirche lebt auch, oder gerade deshalb, in Corona-Zeiten weiter. Nur muss man ihn eben in der Warmhalteverpackung mit nach Hause nehmen.

Das gleiche gilt für den geistlichen Impuls, der eigentlich vor jeder Mahlzeit, die die Menschen bislang im Steinhaus gemeinsam zu sich nahmen, stand. Jetzt gibt es diesen Impuls in schriftlicher Form, ebenfalls "to go" zum Mitnehmen.