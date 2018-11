Horb a. N. "Es spricht hier viel für Vertuschung"

Horb. Warum sagt die Polizei so wenig? Viele wünschen sich mehr Informationen über den aktuellen Ermittlungsstand zur Tötung von Michael Riecher. "Es ist nicht nur normal, dass die Ermittlungsgruppe so wenig preis gibt, es ist sogar vollkommen richtig. Die Polizei muss sich so verhalten, damit auf keinen Fall durch Äußerungen in der Öffentlichkeit Wissen transportiert wird, das nur Täter und die Polizei haben können", sagt der einem breiten Publikum auch aus Funk und Fernsehen bekannte Kriminologe aus Hannover. Später werde die Polizei alles offenlegen und man werde verstehen, dass es gute Gründe gab, dass Informationen geheim blieben.

Wichtig für die Polizeiarbeit sei dennoch die Unterstützung der Medien. "Ihre große Berichterstattung trägt mit einem Höchstmaß zur Bürgerbeteiligung bei, es hängt alles davon ab in der jetzigen Ermittlungsphase."

Immer wieder gibt es in solchen Fällen auch Kritik, dass der Name des Opfers genannt wird. Unsere Zeitung hatte sich dafür entschieden, weil Riecher eine bekannte Person in Horb war. Pfeiffer hat da eine eindeutige Meinung: "Es war auch vollkommen richtig, den Namen des Opfers zu nennen, weil man dadurch auch mehr Hinweise bekommen kann. Darauf ist die Polizei angewiesen."