Horb a. N. Erstes Kirchenkonzert seit Jahren

Unmittelbar nach dem Ende der diesjährigen Sommerpause startete die Kapelle unter der Leitung von Thomas Teufel mit der Vorbereitung auf dieses Konzertereignis. Dem entsprechend hat Dirigent Teufel auch eine besondere Stückauswahl getroffen. Unter anderem wird das Orchester Besonderheiten wie "Paradiso" von Robert W. Smith, "Cantus Jubilante" von David Shaffer und "The Last Unicorn" (Das letzte Einhorn) von Jimmy Webb aus dem gleichnamigen Trickfilm aufführen. Der Eintritt ist frei. Für die Bewirtung ist gesorgt. Anschließend findet ein Stehempfang im Gemeindezentrum statt, der Gelegenheit zum Austausch bietet. Alle Einnahmen kommen der Kirchengemeinde Talheim zugute.

Gleich eine Woche später veranstaltet der Musikverein die SWR 4-Party in der Steinachhalle in Talheim. Die erste Party des SWR 4 im November 2015 in Talheim war ein voller Erfolg. Auf vielfachen Wunsch der Besucher kommt es daher nun am 3. November zur Neuauflage. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Musikern des Musikvereins oder bei Wilfried Ehreiser, 07486/41 85. Zudem sind Karte auch über die Homepage www.mv-obertalheim.de bestellbar.