Horb a. N. Erster Corona-Fall an Berufsschule

Es handele sich um eine pharmazeutische Klasse. Die Berufsschule bildet Pharmazeutisch-Technische Assistentinnen und Assistenten (PTA) aus. Die 23 Mitschüler der Corona-infizierten Schülerin sind nun vorsorglich in Quarantäne. Während das Landratsamt von neun Lehrern in Quarantäne berichtet, präzisiert Lindner: "Unter den Lehrern gibt es welche, die enger und nicht so eng mit der Schülerin zusammengearbeitet haben. Da die meisten Lehrkräfte auch in anderen Landkreisen wohnen, wird nun bei jedem einzelnen Lehrer vom jeweiligen Landratsamt genau bewertet, ob er als Direktkontakt K 1 oder als K 2 eingeordnet wird." Vorsorglich habe man jedoch als Schule zusammen mit dem Gesundheitsamt entschieden, alle neun betroffenen Lehrer erst einmal aus dem Präsenz-Schulbetrieb zu nehmen. Auch die weiteren drei PTA-Klassen der zwei Jahrgänge bleiben vorerst daheim, da sie teilweise mit den Lehrern in Kontakt gewesen seien. Die Schule geht also über das geforderte Maß hinaus.

Der Unterricht werde für die betroffenen Schüler und Lehrer weitergehen. "Den Schülerinnen und Schülern wird von Seiten der Schule Fernunterricht gehalten, sodass der Unterricht in digitaler Form LIVE (!) fortgeführt werden kann. Hierbei besteht Teilnahmepflicht", heißt es auf der Homepage.

Schule sieht sich gut vorbereitet

"Wir stehen nicht wie die Maus vor der Schlange. Wir waren darauf sehr gut vorbereitet. Wir haben im Frühjahr mit dem Fernunterricht sehr spontan Erfahrungen gesammelt. Unsere Lehrer waren da sehr engagiert." Von diesen Erfahrungen profitiere man nun. "Es wird sicher nicht der letzte Fall bleiben. Es werden sicher drei, vier oder fünf in diesem Winter. So wird es auch an anderen Schulen sein. Wir werden da eine gewisse Routine bekommen."

Als großes Plus sieht Lindner, dass der Fachbereich räumlich gut abgetrennt von anderen gearbeitet habe. "Sehr positiv wurde die Idee des seit Schuljahresbeginn eingeführten Lüftungsregiments beurteilt, wonach alle 30 Minuten per speziellem Läutezeichen die gesamte Schule quergelüftet und somit ein sehr großer Teil der verbrauchten Luft ausgetauscht wird", so Lindner. Auch das Tragen von Masken werde in der Schule sehr konsequent eingehalten. Lindner sagt abschließend: "Wir sind gut gerüstet."

Übrigens: Am Mittwoch wurden im Kreis zwei neue Corona-Fälle gemeldet: einer in Baiersbronn und einer in Freudenstadt.