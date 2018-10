Horb a. N. Erste Radwegplanung ist umstritten

An der Kreuzung Gutermannstraße schlägt der Radfahr-Experte zwei Lösungen vor: Entweder einen separaten Linksabbieger-Streifen für Radfahrer zwischen der jetzigen Linksabbieger-Spur für Autos und dem Geradeaus-Streifen. Oder einen Schutzstreifen für Radfahrer rechts. Dann müssen die Fahrradfahrer den Zebrastreifen weiter oben nehmen, um in die Gutermannstraße zu kommen. Dann soll es die Bildechinger Steige weitergehen. Bendias schlägt vor, hier einen Schutzstreifen bergauf einzurichten – aber erst hinter der Wohnbebauung. Der Experte: "Bergab ist der Radfahrer schnell genug!" Weiter oben – bei der Einfahrt Richtung Steigle/Schulzentrum – sollen gegenüber der Einfahrt hinter der Bushaltestelle drei Parkplätze verschwinden. Damit die Radfahrer sicher auf einer für sie markierten Spur nach links abbiegen können.

Und am Bahnhofsplatz soll – gegenüber von Kaufland – ein Schutzstreifen für die Radfahrer markiert werden, damit man hier sicher gegen die Fahrtrichtung der Einbahnstraße Richtung Aldi fahren kann.

Eins ist Bendias in dieser ersten Planung auch klar: "Das ist sicherlich keine Ideallösung. Weitere Möglichkeiten ergeben sich mit der Entlastung der Ortsdurchfahrt durch die Hochbrücke. Diese erste Planung sorgt für mehr Sicherheit auf dieser wichtigen Achse." Auch klar: Die Ihlinger Straße hinter dem Luziferturm soll Fahrradstraße werden.

Nach dieser Präsentation sagte OB Rosenberger: "Uns war es wichtig, das Thema in einer Tiefe darzustellen und das Praxisbeispiel zeigt, wie kompliziert das an der ausgewählten Strecke sein kann. Wenn wir alle Maßnahmen in einem Kataster zusammengestellt haben, wollen wir den Input von den Bürgern abfragen. So einfach wird das Konzept auch nicht umzusetzen sein – wir müssen mit Land und Bund noch Grundsatzdiskussionen führen."

Dann startet die Diskussion. CDU-Fraktionschef Michael Keßler: "Wir sind positiv überrascht, haben aber zwei Bedenken: Die Verkehrsführung die Neckarstraße bergauf könnte zu Problemen beim Verkehrsfluss und der Ampelschaltung führen. Am Bahnhof würden wir eher die Plantanenallee nützen wollen. Dazu sehen wir es kritisch, wenn man die Ausfahrt der Busse vom ZOB von drei auf zweieinhalb Spuren verengt. Das bedeutet einen geringeren Verkehrsfluss nach außen." Der OB: "Die erfahrenen Radfahrer nehmen diesen Weg jetzt schon."

FD/FW-Fraktionschef Alfred Seifriz: "Ich denke, die Planung um die erste Achse sollte weitergeführt werden. Die Einzelheiten wird man im laufenden Prozedere klären. Ich hoffe, dass das Konzept auch von Radfahrern angenommen wird."

SPD-Fraktionschef Thomas Mattes: "Wir begrüßen die Ausführungen. Die jetzigen Vorplanungen decken eine ganze Bandbreite ab. Wir weisen aber darauf hin, dass die Aufstellflächen für die Radfahrer an der Christophorusbrücke weit weg genug sein müssen von der Kreuzung. Sonst werden die abbiegenden Lastwagen gefährlich für die Fahrradfahrer. Die geplanten Boxen am Flößersteg sind richtig. Doch das kann nur ein erster Schritt sein: Ich werde immer wieder von Radfahrern angesprochen, dass wir mehr Boxen brauchen. Auch am Bahnhof."

Dieter Rominger-Seyrich (SPD): "An der Bildechinger Steige ist schon eine Steigung zu überwinden. Da kann man überlegen, ob man einen Anhänger an den Stadtbus hängt, mit dem die Fahrräder hoch transportiert werden können." Rad-Experte Bendias: "In Winnenden gibt es so etwas. Das sollte man auch ins Gespräch bringen."

CDU-Stadtrat Michael Laschinger kam auch auf die Wölbung beim Flößersteg zu sprechen. Rosenberger erklärte, dass dort einiges verändert werden müsste. Auch sollte verhindert werden, dass Radfahrer auf die Dammstraße rasten. ULH-Fraktionschef Hermann Walz: "Gibt es auch Überlegungen, dass der Radfahrer auf dem Flößersteg absteigt? Ich möchte nicht mit verantworten, dass Radfahrer in Kinderwagen reinbrettern. Auf der Bahnhofstraße sind mir schon viele Radfahrer rücksichtslos entgegengekommen. Das auch noch zu legalisieren, halte ich für falsch. Wir haben noch keine Hochbrücke und noch den Verkehr. Jetzt den Autofahrer dem Radfahrer unterzuordnen, halte ich für falsch."

Ebenfalls müsste eine Entscheidung her, ob die Hauptradwege im Winter gestreut werden. Das will Andreas Bronner (CDU) wissen. Die Antwort von OB Rosenberger: "Wir haben die nächsten Jahre stabil jährlich 100 000 Euro für den Ausbau der Radwege im Haushalt eingestellt. Das wird schon sehr knapp werden."

Dann wurde über den Vorentwurf abgestimmt. Martin Raible (ULH) stimmte dagegen, seine Kollegen Walz und Rodolfo Panetta enthielten sich der Stimme.