Horb a. N. Erste Aufführungen sind im März geplant

Dettenseer Bürger hatten immer wieder nachgefragt, aber auch für Waltraud Pfeffer, Leiterin der Theatergruppe, sei es immer ein Anliegen gewesen, das Theater wieder aufleben zu lassen. Eine Abfrage unter den bisherigen Theaterspielern ergab eine sofortige Bereitschaft. Zudem konnten neue Schauspieler gewonnen werden.

Das neue Stück heißt "Mit Schlafsack und Kamillentee", von Regina Rösch, von der Theatercrew auf schwäbisch getrimmt.

Zum Inhalt: Es ist Urlaubszeit. Die Sonne scheint am Badesee und in den Schwimmbädern sind Badeschönheiten zu bewundern. Alles könnte für Gottfried und seinen Freund Oswald so schön sein. Wäre da nicht ein Versprechen, das die beiden Freunde ihren Ehefrauen zum 50. Geburtstag gegeben haben. Und dieses Versprechen fordern Olga und Klothilde, nachdem sie jahrelang ruhig gehalten haben in diesem Sommer vehement ein. Nach Jahren auf "Balkonien" wollen sie in diesem Jahr den besonderen Urlaub, ihren Traumurlaub: 14 Tage Luxus pur auf der Aida. Aber: Die Herren sind nicht bereit, auch nur einen Cent ihres sauer verdienten Geldes für diese gefährliche Reise zu verschwenden. Und wie geht es wohl weiter? Schlafsack und Kamillentee kann man sich wohl eher auf einem Campingplatz vorstellen, oder?