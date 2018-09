Horb a. N. Erntedankfest sucht Unterstützer

Eutingen. Der Erntedank Gottesdienst wird am Sonntag, 30. September, ab 10.30 Uhr in der Kirche stattfinden. Für den Aufbau des Erntedankaltars bittet die Kirche um Gaben aus Garten und Feld, die am Freitag, 28. September, bis 14 Uhr in der Kirche abgelegt werden können. Auch um haltbare Lebensmittel, die nach dem Erntedank dem Tafelladen Carisatt in Horb zu Gute kommen, wird gebeten. Dafür liegen am Schriftenstand in der Kirche Papiertüten bereit. Damit wird auch im Rahmen der Woche gegen Armut die Tafelladenaktion unterstützt, die im Dekanat Freudenstadt erfolgreich schon mehrere Jahre durchgeführt wird. In diesem Jahr steht die Tütenaktion unter dem Motto "Teilen schmeckt beiden".