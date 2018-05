Horb a. N. Erinnerungen an Mutter Gottes

Horb-Betra (hh). Zum feierlichen Abschluss der Maiandacht wurden die Gläubigen der Katholischen Seelsorgeeinheit Empfingen-Dießener Tal am Sonntagabend in die St.-Ulrichs-Kapelle in Neckarhausen eingeladen. In seinen Begrüßungsworten erinnerte Kaplan Thomas Stricker an Maria. Sie habe sich als Mutter ihrem Sohn Jesus Christus untergeordnet.