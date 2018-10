Horb a. N. "Erinnerung und Verantwortung" stehen im Mittelpunkt

Diakon Ewald Wurster und Pfarrer Johannes Unz ist es wichtig, eine Kultur des Erinnerns zu pflegen, die das Gedenken an die Pogrome im November des Jahres 1938 ermöglicht. "Denn wenn der Erinnerung und der Umkehr Raum gegeben wird, ist es möglich, in Verantwortung vor Gott eine Zukunft zu gestalten, in der Offenheit, Verständigung, Solidarität und Mitmenschlichkeit wachsen", heißt es in der Ankündigung.

Weiter teilen die Organisatoren mit: "Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs in den Kirchen zunächst nur zögernd, dann aber immer deutlicher die Erkenntnis der Mitschuld am Geschick der Brüder und Schwestern Jesu. Den bleibenden Bezug der Kirche Jesu Christi zu Israel und dem Judentum wach zu halten, gehört zu den fundamentalen Lebensäußerungen der Kirche. Einer Geschichtsvergessenheit zu wehren und ein lebendiges Gedenken zu fördern, ist bleibendes gemeinsames Anliegen der beiden Kirchen."

Der 9. November habe in der deutschen Erinnerungskultur für Kirchen und Gesellschaft eine besondere Stellung. "Dieser Tag birgt in sich viele Facetten und markiert neben der Reichspogromnacht noch weitere Ereignisse in der Geschichte, wie zum Beispiel den Mauerfall 1989. Gerade in der Vielschichtigkeit des Erinnerns am 9. November liegt der besondere Charakter dieses Tages: Deutsche Geschichte in ihren Höhen und Tiefen ist immer auch verknüpft mit dem Ergehen des jüdischen Volkes."