Horb a. N. Erfolgreicher Prokurist der ahg geht in Ruhestand

Linderich steht neben Geschäftsführer Rolf Heinzelmann wie kein Zweiter hinter einer Entwicklung, die selbst die beiden Pioniere im Nachhinein beeindruckt. Beginnend in einem Unternehmen, das zu Beginn, so Heinzelmann, eher noch einer Landmaschinenfabrik denn einem Autohaus ähnelte, wurde aus der ahg eine Unternehmensgruppe, die inzwischen mehr als 1700 Mitarbeiter an mehr als 30 Standorten beschäftigt und ein vielschichtiges Portfolio aufweist.

Ralf Linderich, der am 1. Januar 1988 seinen ersten Arbeitstag bei der ahg hatte, steht für die wirtschaftliche Seite dieser Entwicklung. Gerade auch nach schwierigen Jahren war es der gelernte Kaufmann, der einschätzen konnte, in welchem Rahmen Investitionen an welchem Standort möglich sind – oder auch riskant.

Ralf Linderich war und ist in dem Horber Unternehmen stets geschätzt als hoch kompetenter Experte, der mit seiner stets freundlichen und zuvorkommenden Art aber auch menschlich seine tiefen, bleibenden Spuren hinterlassen hat.