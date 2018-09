Horb a. N. Erfolge für drei ahg-Betriebe

"Wir freuen uns riesig über diesen Erfolg, der dokumentiert, wie sehr sich unsere Mitarbeiter im Service Tag für Tag im Sinne unserer Kunden engagieren", sagt Martin Gnielinski, Spartenleiter Service bei der ahg-Gruppe.

Überreicht wurden die Preise an die ahg-Delegation aus Horb, Donaueschingen und Achern im Rahmen einer Gala in der "automobilen Klassikstadt" in Frankfurt durch Matthias Schubert, Executive Vice President Mobilität vom TÜV Rheinland, und Ralph M. Meunzel, Verlagsleiter und Chefredakteur des Medienpartners Autohaus.

Die prämierten Top-Ten-Betriebe hätten im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens von Mystery-Mail, -Call und -Shopping durch Testkunden bis hin zu Werkstatttests bezüglich Kundenorientierung, Service-Prozessen und technischen Leistungen mit den besten Ergebnissen aufwarten können. Am Ende zählte das Gesamtergebnis aller Kategorien.