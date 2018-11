Horb a. N. "Er war ein versierter Baufachmann"

Horb. "Wir hatten am gleichen Tag – am 12. Januar – Geburtstag, er war nur ein paar Jahre älter", sagt der frühere Horber Oberbürgermeister Michael Theurer, der geschockt auf die Nachricht vom Tod des 57-jährigen Horber Immobilien-Experten und den polizeilichen Ermittlungen wegen eines Kapitalverbrechens (siehe erste Horber Seite) reagiert. "Er war ein versierter Baufachmann. Ich bin erschüttert", erzählt der FDP-Bundestagsabgeordnete weiter.

Wie Theurer war auch Riecher ein echter Horber, verwandt mit weiteren bekannten Horber Namen. Sein Onkel war selbst einer der größten Bauherren in Horb: Willy Kreidler. Bei ihm arbeitete er auch bis zum Mauerfall. Dann hatte er das richtige Gespür und investierte in den neuen Bundesländern, hauptsächlich in Leipzig. Das Geschäftsmodell: baufällige Häuser in bester Altstadtlage aufkaufen, sanieren und wieder verkaufen.

In Horb trat er erst wieder so richtig in Erscheinung, als er sich bei einem wichtigen Bauprojekt einschaltete: Die Sanierung des jüdischen Betsaals war ihm eine Herzensangelegenheit. Riecher kaufte das komplette Gebäude, teilte es in Eigentumswohnungen auf und finanzierte so die Sanierung des jüdischen Betsaals. Barbara Staudacher sagt: "Ohne Michael Riecher hätten wir dieses Projekt nie zustande bekommen." Auch Theurer würdigt die Verdienste des Gestorbenen um das historische Gebäude in der Fürstabt-Gerbert-Straße. "Wenn Michael Riecher nicht das finanzielle Risiko der Bauträgerschaft übernommen hätte, säßen wir heute nicht in einem grundsolide sanierten Betsaal", erklärte Theurer im Jahr 2014.