Horb a. N. Er war der "Milchrechner" und sie fuhr gern Motorrad

Christa Gfrörer wurde am 19. Oktober 1931 in Glatz /Schlesien geboren. In Mittelwalde ging sie zur Schule. 1946 wurde sie zusammen mit ihrer Mutter und drei Geschwistern vertrieben. Sie selbst war damals 14 Jahre alt. Innerhalb einer halben Stunde mussten sie ihre Heimat verlassen. Sie kamen zunächst nach Norddeutschland. Durch das DRK konnte der Vater nach drei Jahren gefunden werden. 1949 kamen sie nach Hechingen, von dort aus zogen sie nach Dettensee ins Außendorf. Christa half einem Bauern in der Landwirtschaft. Später arbeitete sie in einer Weberei in Empfingen. In Dettensee hat sie über 40 Jahre die Kirche geschmückt. Acht Jahre war sie im Pfarrgemeinderat. Auch im OGV ist sie seit rund 50 Jahren.

Noch heute ist Christa Gfrörer stolz auf ihren Motorradführerschein, den sie 1950 gemacht hat. Damit war es leichter, nach Empfingen zu kommen. Sie fuhr eine Maico 125, später eine BWW 250. Den Autoführerschein machte sie später. Das erste gemeinsame Auto war ein Lloyd "Leukoplast-Bomber" (die Karosserie bestand wegen der damals herrschenden Materialknappheit aus Sperrholz, das mit Kunstleder überzogen wurde, deshalb der Spitzname).

Walter Gfrörer ist ein echter Dettenseer. Geboren am 27. August 1930 in Dettensee, besuchte er in dem Ort die Schule. Danach erlernte er den Beruf des Mechanikers bei der Firma Bader in Mühringen. In mehreren Kursen bildete er sich weiter zum Techniker.