Horb a. N. Entlastung nicht nur für den Sterbenden

Damit dieser Dienst, der "zu den Werken der Barmherzigkeit gehört", wie Konrad betont, weiterhin aufrecht erhalten bleiben kann, sei nicht nur die Besetzung der Koordinatorenstelle wichtig, sondern zudem die Anzahl der Ehrenamtlichen. 15 Personen seien notwendig. "Wir sind leider immer an der Kapazitätsgrenze", so Konrad. In den vergangenen paar Jahren seien drei gute Helferinnen verstorben. Deshalb richtet die Gruppe einen ausdrücklichen Appell an die Öffentlichkeit. Die Leute, die als Ehrenamtliche die Sitzwache übernehmen würden, seien oft Menschen, die eine ähnliche Situation selber in der Familie erfahren hätten. "Diese Einstellung muss einem gegeben sein. Das muss man von Innen heraus können. Für jedes Ehrenamt braucht es eine Begabung", betont Konrad.

Für die Mitarbeiter sei es ein hoher Anspruch und hohe Belastung. Regelmäßige Supervisionen seien deshalb Teil der Arbeit. Alle Ehrenamtlichen haben 80 Stunden Ausbildung und zusätzliche 20 Stunden Praxiserfahrung. "Das ist nicht ohne, aber jeder der zu uns kommt meint es ernst. Sonst nimmt man schließlich keine solche Ausbildung auf sich", sagt Müller.

Berta Luise von Lips aus Nordstetten, eine der ältesten der Ehreamtlichen, erzählt von ihren Erfahrungen. Grundsätzlich hält sie die Sitzwache bei Nacht. "Dann herrscht um mich herum vollkommene Ruhe", sagt von Lips. Die Nachtschwestern seien immer erleichtert. "Sie wissen dann, dass ich ja da bin." Über die Jahre, die sie schon der Hospizgruppe angehört, hat die Ehrenamtliche immer mehr das Gefühl bekommen, dass nicht der Sterbende sie brauche, sondern die Angehörigen. "Die können daheim wenigstens für ein paar Stunden zur Ruhe kommen."

Neben dem Einsatz in Pflegeheimen kommen die Ehrenamtlichen zudem in die Häuser der Menschen. "Unser Einsatzgebiet sind Horb und Teilorte sowie Eutingen und Empfingen", so Engel. Die Ehrenamtlichen wohnen selber auch im Einsatzgebiet: beispielsweise in Weitingen, Wiesenstetten und Nordstetten. Wer Interesse hat, sich der ökumenischen Hospizgruppe anzuschließen, kann sich zwischen 8 und 16 Uhr unter dem Hospiz-Telefon, 07451/5 55 34 25, melden.