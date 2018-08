Horb a. N. Entdeckungsreise durch die Zeit

Rund 28 Millionen Euro aus Lotteriemitteln fließen in Baden-Württemberg jährlich in den Denkmalschutz. Der Hauptanteil stammt aus dem Wettmittelfonds, den das Land aus den Reinerlösen der staatlichen Lotterien bildet. Im vergangenen Jahr stellte die Lotteriegesellschaft davon rund drei Millionen Euro aus Mitteln der Glücks-Spirale der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Denkmalstiftung Baden-Württemberg zur Verfügung. Somit sind Lottospieler und Teilnehmer an der Glücksspirale auf jeden Fall Denkmalschützer.

Viele der mit Lottomitteln unterstützten Kulturdenkmale laden am Tag des offenen Denkmals, der dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiern kann, zum Besuch ein. Am 9. September können über 7500 Denkmale unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet" besichtigt werden. Dazu zählen Bauwerke, technische Anlagen, Parks, archäologische Stätten und vieles mehr.

Tag des offenen Denkmals