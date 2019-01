Horb a. N. Energiegeladen, technisch versiert und absolut präzise

Musik, so Barth, gelte als die gemeinsame Sprache der Menschheit. Dass Musik Menschen verbindet, zeigte das Neujahrskonzert, zu dem an die 70 Zuhörer in den Bürgersaal des Schlosses kamen. Am Ende des Konzertabends musten Moritz, Johannes und Nikolaus von Bülow sowie Konzertmeister Maximilian Lohse gleich zwei Zugaben geben.

Dafür wählten sie "Amerika" aus der Westside-Story von Leonhard Bernstein. Begeistert zeigten sich die Zuhörer aber auch von Werken von Franz Schubert, Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven. Als festlichen Auftakt des Konzertabends hatten die Musiker Franz Schuberts Quartettsatz in c-Moll gewählt. Frisches, energiegeladenes Spiel, technische Versiertheit und absolute Präzision zeichneten die Interpretation des Bülow-Quartetts aus. Dramatische Brüche kontrastierten dabei eher fröhliche und feierliche Rhythmen. Rasche Läufe kennzeichnen das Werk, welches als Allegro assai firmiert. Die Tempi des Stückes waren teils rasch, teils eher moderat und zurückhaltend.

Es folgte das Streichquartett Nr. 2 in a-Moll von Johannes Brahms. Das viersätzige Stück besticht durch große Brillanz und Strahlkraft der Komposition, die die vier Musiker hervorragend herauszuarbeiten wussten. Der erste Satz ist mit Allegro non troppo überschrieben. Hier gefielen Pizzicato-Passagen des Violoncellos, welches hier als Bass fungierte. Festliche, beinahe sakral-meditative Klänge erinnerten an ein musikalisches Gebet, dem rasche, teils halsbrecherische Läufe folgten. Der zweite Satz des Brahmsschen Streichquartetts bestach durch einen flott gespielten Mittelteil, der das Publikum begeisterte. Tänzerisch-bewegt war der dritte Satz, "Quasi Menuetto, moderato" zu spielen. Fulminant geriet auch der Schlusssatz, ein furioses Finale mit galoppierenden Läufen.