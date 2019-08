Horb a. N. Elke Bouctot gibt Starschuss für Reiterhof

Bisher hatte Bouctot ihren Neubauerhof in Glatten. Jetzt ist sie nach Rexingen umgezogen und hat schon ein "Kennenlernpicknick" gemacht.

Die neue Inhaberin sitzt ganz entspannt in ihrem Stuhl. Vor sich ein Tisch mit Info-Material, das Haus mutet an wie neu. Weiß gestrichene Bretter zur Verkleidung, die roten Ziegel auf dem Dach sehen aus wie frisch aus der Fabrik. Bouctot: "Vor einer Woche wurde das Gerüst abgebaut. Das von Asbest befallene Dach wurde fachgerecht entsorgt – jetzt ist es ein Mehrgenerationenhaus. Da wohnt meine Mutter drin, dazu die jungen Leute, die mir im Rahmen des Projekts ›Walk away‹ für Kost und Logis helfen." Sie haben schon seit Jahren das Angebot der Firma Schmalz, die das Gelände in Glatten aufkaufen wollte, um zu erweitern. "Ich habe mich immer wieder mal nach Alternativen umgeschaut, aber nichts gefunden. Das eine war zu sehr im Wald, das andere zu sehr an der Straße. Vor zwei Jahren habe ich dann den Röteberghof gefunden und wusste: Das ist es", sagt Bouctot. Sie habe dann gleich Nägel mit Köpfen, als sich in den Vorgesprächen mit der Stadt Horb herausgestellt hat, dass der Bebauungsplan durchgeht.

Kurse für Blinde und behinderte Menschen