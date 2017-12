Horb a. N. Elf Gruppen freuen sich über Geldregen

H orb. Das Geld wurde ausschließlich durch die Teilnahme der Mitglieder und Kunden aus dem Geschäftsstellenbereich Kernstadt und dem Hohenberg der Volksbank Horb-Freudenstadt, die sich am "VR-GewinnSparen" beteiligten, ermöglicht.

Rund 645 Gewinnsparer, die 2113 Losengekauft hatten, haben es möglich gemacht, dass der Leiter der Teilmarktes Horb, Frank Prußeit, sowie die Geschäftsstellenleiterin Clarisse Grollemund-Gramer den symbolischen Scheck in Höhe von 7400 Euro am Donnerstagabend an die Empfänger als Zeichen der besonderen Wertschätzung für deren Arbeit übergeben konnten.

Zehn Euro kostet so ein Los. 7,50 Euro wandern in einen Sparfond und die restlichen 2,50 Euro kommen in die Gewinnausschüttung. 60 Cent davon gehen direkt als Geldspende an die Vereine und Institutionen. Die Sach- und Geldpreise aus dieser Aktion werden über den Stuttgarter Gewinnsparverein ausgeschüttet.