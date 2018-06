Horb a. N. Einfühlsame und harmonische Vorträge durch die "Harmonie"

Gefeiert wurde in der Hohenzollernhalle. Die Gäste wurden vom Bauförderverein mit einem guten Mittagessen und später mit Kuchen und Kaffee kulinarisch verwöhnt. Zur weiteren Unterhaltung hörte man volkstümliche und klassische Musik der "Harmonie" in allen Variationen. Die Gäste waren begeistert und klatschten lang anhaltend. Später stellte sich der Männergesangverein unter der Leitung von Dirigent Valeri Deobald mit einem interessanten Liederrepertoire vor. Die harmonisch vorgetragenen Lieder und Chöre kamen beim Publikum ebenfalls sehr gut an und wurden mit viel Beifall bedacht.

Nach einer Pause kündigte Jonny Dorner der als Moderator wirkte, ein weiteres Highlight an: Das Betraer Streichorchester intonierte zur Einleitung unter der Leitung von Dirigent Siegfried Hauser die schöne Johann Strauß-Melodie "Rosen aus dem Süden". Im weiter Verlauf spielte das Orchester sehr einfühlsam und harmonisch "Im Kahlenberger Dörfel". Nach einer kurzen Pause wurde das Konzert mit weiteren melodischen Polkas mit viel Elan fortgesetzt. Zum Schluss hörte man den mit viel Einfühlungsvermögen intonierten türkischen Marsch "Ronda alla turka". Das Orchester und sein Dirigent wurden mit viel Beifall verabschiedet.

Im letzten Teil des Pfarrfestes gab es einen farbenfrohen Auftritt des Betraer Kindergartens. Moderator Dorner stellte zunächst den neuen Kindergartenleiter Markus Mertens vor, der zusammen mit den Erzieherinnen Annika Züfle, Adriane Giunta, Jasmin Schliep und Brunhilde Schäfer mit den Kindern ein interessantes Programm eingeübt hatte. Das Ganze stand unter dem Gesamtthema "Gott hat alle Kinder lieb". Es wurde gesungen, gebetet und schließlich gab es noch zwei Singtänze. Die Kinder ahmten dabei Geräusche und Bewegungen von Tieren gefühlvoll nach und wurden mit Beifall bedacht. Schließlich folgte noch ein lustiger Tanz unter dem Motto "Zeigt her eure Füße". Für die guten Auftritte gab es zum Schluss neben einer Zugabe noch für alle einige Süßigkeiten.