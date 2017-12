Horb a. N. Einer Tradition Leben eingehaucht

Horb-Dettlingen. Der erste Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Alfred Schäfer zeigte sich höchst zufrieden ob des Besucherandrangs, der am vergangenen Samstag den weihnachtlichen Markt zwischen Dettlingen und Bittelbronn (am Feuerwehrhaus) beinahe überschwemmte. Es war erst das zweite Mal, dass der OGV diese wichtige Veranstaltung übernommen hat – umso erfreulicher ist die Tatsache, dass der Markt so viele Fans gewonnen hat.